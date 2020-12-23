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23.12.2020  13:54   

Отчисления единого налога выросли за год – Налоговая

За январь-ноябрь 2020 года субъекты хозяйствования, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, уплатили в местные бюджеты Харьковщины 3 183,8 млн грн единого налога.


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Указанная сумма превысила прошлогодние поступления на 290,0 млн грн (+10,0%), отметили в Главном управлении ГНС в Харьковской области.

Значительная часть поступлений обеспечена субъектами предпринимательской деятельности - физическими лицами. В течение одиннадцати месяцев текущего года они направили в бюджеты 2380,4 млн грн, индикативный показатель ГНС Украины выполнен на 105,6% (+125,6 млн грн). По сравнению с предыдущим годом сбор вырос на 267,0 млн грн (+12,6%).

В налоговой отмечают, что единый налог направляется в полном объеме в местные бюджеты, поэтому территориальные общины имеют возможность использовать средства для своего развития.

Тэги:  единый налог, налоги, гнс, харьков
 
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