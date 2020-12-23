Отчисления единого налога выросли за год – Налоговая

За январь-ноябрь 2020 года субъекты хозяйствования, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, уплатили в местные бюджеты Харьковщины 3 183,8 млн грн единого налога.
Указанная сумма превысила прошлогодние поступления на 290,0 млн грн (+10,0%), отметили в Главном управлении ГНС в Харьковской области.
Значительная часть поступлений обеспечена субъектами предпринимательской деятельности - физическими лицами. В течение одиннадцати месяцев текущего года они направили в бюджеты 2380,4 млн грн, индикативный показатель ГНС Украины выполнен на 105,6% (+125,6 млн грн). По сравнению с предыдущим годом сбор вырос на 267,0 млн грн (+12,6%).
В налоговой отмечают, что единый налог направляется в полном объеме в местные бюджеты, поэтому территориальные общины имеют возможность использовать средства для своего развития.
Время навести порядок в денежных делах, сделать расчеты на будущее, принять решение о крупных покупках. Не исключено получение прибыли.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Слабый туман, гололед. На дорогах гололедица.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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