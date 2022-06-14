14.06.2022 21:59 Дмитрий Колоней
Единый налог через Дію: новая функция приложения
В Дії можно подать декларацию плательщика единого налога 2% и оплатить его.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, теперь ФЛП-упрощенцы 3-й группы, подавшие заявление в Государственную налоговую службу на применение специальной ставки 2%, могут подать такую декларацию за несколько кликов в Дії.
Декларация подается до 20 числа каждого месяца за доходы, полученные в предыдущем месяце, начиная с мая и до отмены военного положения на территории Украины. Уплата единого налога 2% доступна в приложении до конца каждого месяца за предыдущий, то есть еще 10 дней после предельного срока подачи декларации.
«Во время военного положения время приобрело особую ценность. Сейчас как никогда важно, чтобы у людей была возможность не тратить время в очередях и заполнять бумажки. Поэтому мы добавили возможность подать декларацию плательщика единого налога 2% в приложение Дія. Процесс, как обычно, максимально автоматизирован. Вам нужно будет только сделать несколько кликов», – отметил Вице-премьер-министр – Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Как подать декларацию в несколько кликов.
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авторизуйтесь в приложении Дія, в меню Услуги выберите Налоги ФЛП — Декларация плательщика единого налога 2% за соответствующий месяц;
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введите сумму полученного дохода за выбранный месяц;
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проверьте контактные данные и декларацию (при необходимости откорректируйте);
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подпишите ее Дія.Підписью и отправьте.
И это все. Декларация будет подана в налоговую службу.
Как оплатить через Дію:
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авторизуйтесь в приложении Дія, в меню Услуги выберите Налоги ФЛП — Уплата единого налога 2% за соответствующий месяц,
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введите сумму полученного дохода за выбранный месяц и проверьте рассчитанную сумму налога к уплате,
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выберите способ оплаты и оплатите,
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зачисление средств производится в течение 3 рабочих дней, проверить можно в Расчетах с бюджетом.
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