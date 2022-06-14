14.06.2022 21:59 Дмитрий Колоней

Единый налог через Дію: новая функция приложения

В Дії можно подать декларацию плательщика единого налога 2% и оплатить его.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , теперь ФЛП-упрощенцы 3-й группы, подавшие заявление в Государственную налоговую службу на применение специальной ставки 2%, могут подать такую декларацию за несколько кликов в Дії.

Декларация подается до 20 числа каждого месяца за доходы, полученные в предыдущем месяце, начиная с мая и до отмены военного положения на территории Украины. Уплата единого налога 2% доступна в приложении до конца каждого месяца за предыдущий, то есть еще 10 дней после предельного срока подачи декларации.

«Во время военного положения время приобрело особую ценность. Сейчас как никогда важно, чтобы у людей была возможность не тратить время в очередях и заполнять бумажки. Поэтому мы добавили возможность подать декларацию плательщика единого налога 2% в приложение Дія. Процесс, как обычно, максимально автоматизирован. Вам нужно будет только сделать несколько кликов», – отметил Вице-премьер-министр – Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Как подать декларацию в несколько кликов.

авторизуйтесь в приложении Дія, в меню Услуги выберите Налоги ФЛП — Декларация плательщика единого налога 2% за соответствующий месяц; введите сумму полученного дохода за выбранный месяц; проверьте контактные данные и декларацию (при необходимости откорректируйте); подпишите ее Дія.Підписью и отправьте.

И это все. Декларация будет подана в налоговую службу.

Как оплатить через Дію:

авторизуйтесь в приложении Дія, в меню Услуги выберите Налоги ФЛП — Уплата единого налога 2% за соответствующий месяц, введите сумму полученного дохода за выбранный месяц и проверьте рассчитанную сумму налога к уплате, выберите способ оплаты и оплатите, зачисление средств производится в течение 3 рабочих дней, проверить можно в Расчетах с бюджетом.