Прогноз погоды в Харькове на среду, 15 июня

Ночной дождь к утру закончится, и протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Но без осадков.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 44%. Температура воздуха +15°...+19°C (ощущается как +19°C). Ветер северный, 3-8 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +22°...+24°C (ощущается как +24°C). Ветер северный, 4-5 м/с. Влажность воздуха 37%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +24°...+19°C (ощущается как +24°C). Ветер северо-западный, 3-6 м/с. Влажность воздуха 29%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Ранее мы писали, какая погода будет в Харькове в ближайшие три дня.
Сегодня лучше заняться теми делами, в которых никто вам не указ – они будут удаваться на удивление быстро и четко.
Ночной дождь к утру закончится, и протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Но без осадков.
15 июня на нашей планете отмечается Всемирный день ветра.
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