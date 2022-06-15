15.06.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на среду, 15 июня

Ночной дождь к утру закончится, и протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Но без осадков.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 44%. Температура воздуха +15°...+19°C (ощущается как +19°C). Ветер северный, 3-8 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +22°...+24°C (ощущается как +24°C). Ветер северный, 4-5 м/с. Влажность воздуха 37%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +24°...+19°C (ощущается как +24°C). Ветер северо-западный, 3-6 м/с. Влажность воздуха 29%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Приметы дня:

Идет дождь – будет хороший урожай грибов и ягод.

Соловей поет всю ночь, а воробьи дерутся – к хорошей погоде.

Если ночью и утром тихая погода, значит, еще несколько дней будет тепло и ясно.

Если до обеда было солнце – то первая половина июля будет сухая. Если в послеобеденное время начался дождь, то и в июле после середины месяца пойдут дожди.

Если солнце по вечеру не сядет в облако, то следующий день будет хороший; если сядет в облако, то ненастный или пасмурный.

Вечером 15 июня пасмурно – к ненастью, а если ветер поднялся – будет дождь.

Ранее мы писали, какая погода будет в Харькове в ближайшие три дня.