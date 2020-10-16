16.10.2020 14:10

Аудиторы Харьковщины за январь - сентябрь 2020 обеспечили возмещение потерь на четверть триллиона гривен (Правительственный портал)

Специалисты Северо-Восточного офиса Госаудитслужбы в январе - сентябре 2020 по результатам проведенных ревизий установили финансовых нарушений на сумму более 720 млн грн.



://facebook.com

Усилиями аудиторов обеспечено возмещение потерь финансовых и материальных ресурсов на сумму 242 600 000 грн.

По итогам проведенных государственных финансовых аудитов объектами контроля введен 73 рекомендации. Общая сумма достигнутого экономического эффекта по результатам внедренных рекомендаций составляет более 236 млн грн.

Органами местной власти и самоуправления, руководителями объектов контроля по результатам проведенных мероприятий государственного контроля принято 21 управленческое решение, направленное на устранение выявленных аудиторами финансовых нарушений.

За несоблюдение налогового законодательства к административной ответственности привлечено 124 должностных лиц, к дисциплинарной и материальной - 7 человек, из должностей освобождены одно должностное лицо.

За допущенные нарушения бюджетного законодательства, аудиторы Харьковщины к объектам контроля применили 38 финансовых санкций.

Для полного возмещения установленных потерь финансовых и материальных ресурсов перед органами прокуратуры и объектами контроля инициировано предъявление 21 гражданского иска.

Отдельно Северо-восточным офисом Держаудитслужбы в суд предъявлен иск на сумму почти 1 млн грн по возмещению причиненных местному бюджету убытков.

На рассмотрение правоохранительным органам переданы материалы 21 ревизии, по результатам рассмотрения указанных материалов правоохранительными органами начато 5 досудебных расследований, вручены 6 письменных сообщений о подозрении в совершении уголовного преступления и материалы одного аудиторского исследования приобщены к уголовному производству.