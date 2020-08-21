В Харькове на карантине растет продажа алкоголя, сигарет и прочих подакцизных товаров

За 7 месяцев поступления от акцизного налога составили на 23,3 млн грн больше, чем в прошлом году.
В январе-июле 2020 плательщики региона уплатили 179 млн грн акцизного налога. Указанная сумма превысила прошлогодние поступления на 23,3 млн грн — на 21,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Харьковской области.
На Харьковщине по состоянию на 1 августа 2020 зарегистрированы 43 (производителя и импортера) плательщика акцизного налога. Из них 35 — производители подакцизной продукции, 11 — импортеры подакцизных товаров.
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