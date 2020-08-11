Слобожанская таможня за месяц пополнила бюджет более чем на миллиард гривен

Субъекты ВЭД Слобожанской таможни в июле перечислили в Государственный бюджет 1 137,2 миллиона гривен таможенных платежей.
В сравнении с прошлым месяцем поступления увеличились на 101,3 млн грн (в июнь было перечислено 1 035,9 млн грн).
В разрезе основных бюджетообразующих налогов в июле Слобожанской таможней перечислено:
– НДС – 1 023,8 млн грн;
– ввозная пошлина – 945 млн грн;
– акцизный налог – 173 млн грн;
– единый сбор – 700 тыс. грн;
– плата за таможенное оформление – 3 тыс. грн;
– вывозная пошлина – 10 тыс. грн;
– другие поступления – 600 тыс. грн.
Дополнительно в июле 2020 года в Госбюджет направлено 473 млн гривен.
Эти средства удалось получить за счет:
– контроля таможенной стоимости товаров – 41,1 млн грн;
– классификационной работы – 3,0 млн грн;
– контроля за определением страны происхождения – 3,2 млн грн.
Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. До полудня осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий дождь.
11 августа в нашем городе (в разные годы) вошли в строй станции на двух линиях метрополитена.
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