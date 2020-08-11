11.08.2020 15:32

Слобожанская таможня за месяц пополнила бюджет более чем на миллиард гривен

Субъекты ВЭД Слобожанской таможни в июле перечислили в Государственный бюджет 1 137,2 миллиона гривен таможенных платежей.



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В сравнении с прошлым месяцем поступления увеличились на 101,3 млн грн (в июнь было перечислено 1 035,9 млн грн).



В разрезе основных бюджетообразующих налогов в июле Слобожанской таможней перечислено:

– НДС – 1 023,8 млн грн;

– ввозная пошлина – 945 млн грн;

– акцизный налог – 173 млн грн;

– единый сбор – 700 тыс. грн;

– плата за таможенное оформление – 3 тыс. грн;

– вывозная пошлина – 10 тыс. грн;

– другие поступления – 600 тыс. грн.



Дополнительно в июле 2020 года в Госбюджет направлено 473 млн гривен.



Эти средства удалось получить за счет:

– контроля таможенной стоимости товаров – 41,1 млн грн;

– классификационной работы – 3,0 млн грн;

– контроля за определением страны происхождения – 3,2 млн грн.