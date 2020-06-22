С понедельника начались массовые проверки кафе, ресторанов и масочного режима в транспорте

В правительстве считают необходимым провести массовые проверки харьковских заведений общественного питания и общественного транспорта с 22 по 28 июня.
О массовый проверках заявил министр развития общин и территорий, первый заместитель руководителя государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС Алексей Чернышев.
"Считаю, что необходимые массовые проверки, не менее 10 тыс. проверок Госпродпотреблужбой по соблюдению заведениями общественного питания норм карантина. Проверки должны быть осуществлены уже на следующей неделе", - сказал Чернышев на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 20 июня .
Он пояснил, что "восстановление работы заведений общественного питания иногда приводит к нарушению санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований в части проведения массовых мероприятий".
Чернышев напомнил, что в Украине наблюдается тенденция к увеличению больных Covid-19.
"Поэтому необходимо срочно провести корректировку противоэпидемиологических мероприятий в направлении усиления контроля", - сказал он
По результатам заседания Комиссии Укртрансбезпека, Держпродспоживслужба, Нацполиция получат поручение усилить надзор за соблюдением субъектами хозяйствования противоэпидемических мероприятий; обеспечить осуществление мероприятий государственного контроля за соблюдением объектами торговли продовольственными и непродовольственными товарами, рынками, заведениями общественного питания правил, установленных Министерством здравоохранения.
Кроме того, будет поручено усилить контроль за соблюдением санитарных норм при перевозке пассажиров на городском транспорте, а также на пригородном железнодорожном транспорте и автотранспорте пригородного и межобластного сообщения.
Воспользуйтесь этим днем, чтобы расставить приоритеты и определить желанную цель на ближайшее будущее, а также хотя бы на шаг, но приблизиться к ней.
Первая половина дня в Харькове будет ясной, а после обеда появятся облака. Ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Днем кратковременный дождь, гроза.
22 июня 1941 года Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
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