22.06.2020 10:27

С понедельника начались массовые проверки кафе, ресторанов и масочного режима в транспорте

В правительстве считают необходимым провести массовые проверки харьковских заведений общественного питания и общественного транспорта с 22 по 28 июня.



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О массовый проверках заявил министр развития общин и территорий, первый заместитель руководителя государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС Алексей Чернышев.

"Считаю, что необходимые массовые проверки, не менее 10 тыс. проверок Госпродпотреблужбой по соблюдению заведениями общественного питания норм карантина. Проверки должны быть осуществлены уже на следующей неделе", - сказал Чернышев на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 20 июня .

Он пояснил, что "восстановление работы заведений общественного питания иногда приводит к нарушению санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований в части проведения массовых мероприятий".

Чернышев напомнил, что в Украине наблюдается тенденция к увеличению больных Covid-19.

"Поэтому необходимо срочно провести корректировку противоэпидемиологических мероприятий в направлении усиления контроля", - сказал он

По результатам заседания Комиссии Укртрансбезпека, Держпродспоживслужба, Нацполиция получат поручение усилить надзор за соблюдением субъектами хозяйствования противоэпидемических мероприятий; обеспечить осуществление мероприятий государственного контроля за соблюдением объектами торговли продовольственными и непродовольственными товарами, рынками, заведениями общественного питания правил, установленных Министерством здравоохранения.

Кроме того, будет поручено усилить контроль за соблюдением санитарных норм при перевозке пассажиров на городском транспорте, а также на пригородном железнодорожном транспорте и автотранспорте пригородного и межобластного сообщения.