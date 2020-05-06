Как будут работать банки на майские праздники - комментарии НБУ

В понедельник 11 мая банки не будут работать, уйдя на длинные выходные.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Банки будут работать в соответствии с общим графиком праздничных и выходных дней в Украине. Если праздничный день приходится на выходной, то он переносится на следующий день после праздничного или нерабочего. Таким образом 11 мая финансовые учреждения работать не будут.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем местами значительные дожди, град и шквал, 15-20 м/с.
В 1995 году ввели в эксплуатацию участок третьей, Алексеевской, линии.
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