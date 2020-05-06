06.05.2020 12:59

Как будут работать банки на майские праздники - комментарии НБУ

В понедельник 11 мая банки не будут работать, уйдя на длинные выходные.



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Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Банки будут работать в соответствии с общим графиком праздничных и выходных дней в Украине. Если праздничный день приходится на выходной, то он переносится на следующий день после праздничного или нерабочего. Таким образом 11 мая финансовые учреждения работать не будут.