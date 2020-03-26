26.03.2020 14:51

Кредитные каникулы это отсрочка, а не прощение долгов - комментарии НБУ

Льготный режим — это отсрочка уплаты долга и процентов для заемщиков, чье финансовое состояние ухудшилось и не более.



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Банки продолжают начислять проценты по кредитам, но оплатить их можно будет после завершения карантина.

Такое пояснение по поводу "кредитных каникул" дала заместитель главы Национального банка Украины Катерина Рожкова, сообщает пресс-служба НБУ.

"Льготный режим — это не прощение долгов. Это отсрочка уплаты долга и процентов для заемщиков, чье финансовое состояние ухудшилось", — отметила она.

По ее словам, сейчас банки продолжают начислять проценты за пользование кредитами, так как параллельно они начисляют проценты по депозитам и платят их.

"То есть, пока действует карантин, проценты начисляются, но оплатить вы их можете после завершения карантина. О льготном режиме нужно договариваться с банком. И делать это нужно дистанционно. Для этого нужно предоставить подтверждение потери работы, существенного снижения доходов или прекращения работы бизнеса", — заключила Рожкова.

Ранее НБУ разработал механизмы снижения кредитной нагрузки на бизнес и население в связи с введением карантина в стране.