12.03.2020 09:18

Экономическая ситуация в Харькове – стабильная. Отчет профильного Департамента

В Харькове продолжают работать над экономическим и социальным развитием города. Так, за прошлый год все запланированного показатели соответствующей программы были выполнены.



// izvestia.kharkov.ua

По данным Департамента экономики и коммунального имущества за прошедший год в рамках соответствующей программы в Первой Столице был проведен комплекс мероприятий, что стало не только доказательством стабильности, но и дало заметный результат.



«Практически все показатели программы по итогам года находятся на уровне запланированных, либо близкие к ним. В целом за отчетный год управлениями Департамента обеспечены прямые поступления в бюджет города 120 миллионов гривен. Это от аренды и приватизации коммунального имущества, а так же паевого участия заказчиков в развитии инфраструктуры города Харькова», – рассказал заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев.



А еще, рассказывает директор Департамента, работа по повышению комфортности проживания харьковчан также продолжает выполняться в полном объеме.



«Что касается показателей в целом. Одни из основных показателей - это среднемесячная заработная плата штатных работников, практически на уровне того, что планировалось в 2019 году по программе. То есть - 9115 планировалось, по факту - 9988. Точно так же по среднему размеру пенсий. Единственный показатель, который выпадает из общего как бы контекста, то есть ниже запланированных - это ввод жилья в эксплуатацию. У нас в прошлом году введено 266 тысяч квадратных метров, хотя планировалось по программе 430 тысяч», – перечисляет Михаил Фатеев.



Директор Департамента рассказывает, что такая ситуация не связана напрямую с рынком жилья. Основной причиной специалисты называют технические вопросы, связанные с оформлением ввода в эксплуатацию зданий. Впрочем, отмечает директор департамента, в целом на экономическую ситуацию Харькова эта ситуация существенно не влияет.



«Экономическую ситуацию в городе, я бы охарактеризовал как стабильную, что подтверждается как показателями так и рейтингами, которые присваивают нам международные рейтинговые агентства», – резюмировал Михаил Фатеев.