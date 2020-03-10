10.03.2020 11:56

Харьковская таможня вполовину «поднялась» на табаке, мануфактуре и нефтехимии (ИНФОГРАФИКА)

Через обновленную Слобожанскую таможню от граждан и субъектов ВЭД в Государственный бюджет поступило 1,8 млрд. гривен таможенных платежей, из них около миллиона долларов только от растаможки табака и его заменителей в курительных смесях.



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С начала года граждане и субъекты ВЭД Слобожанской таможни Гостаможслужбы перечислили в государсвенный бюджет ️ 1 840 400 000. грн. таможенных платежей. Из них

в общий фонд поступило - 1 млрд. 775 млн. грн.,

в Специальный фонд - 60,9 млн. грн.

Дополнительно с начала 2020 году в Госбюджета Украины направлено 80,9 млн. гривен. Эти средстваудалось получить за счет:

-✅ контроля таможенной стоимости товаров - 73,0 млн. Грн.,



- ✅ классификационной работы - 3,0 млн. Грн.,

- ✅ контроля по определению страны происхождения - 4900000. Грн.

В частности, за февраль 2020 Слобожанской таможней Гостаможслужбы перечислено в Государственный бюджет Украины 989,6 млн. грн.

В текущем месяце увеличение объемов ввоза произошло по основным бюджетообразующим товарам:

24 группа - табак и промышленные заменители табака - увеличение таможенных платежей на 23,7 млн. грн. или на 36% ;

; 55 группа - синтетические или искусственные штапельные волокна - увеличение таможенных платежей на 9,9 млн. грн. или на 52% ;

; 28 группа - продукты неорганической химии: неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов - увеличение таможенных платежей на 8,5 млн. грн. или на 68%.

Кроме того, в феврале 2020 произошло увеличение весового товарооборота на 55% или на 141,4 тыс.т, (февраль 2019 - 255,6 тыс.т.).

Дополнительно в феврале 2020 году до Госбюджета Украины направлено 37 млн. Гривен. Эти средства удалось получить за счет:

- ✅ контроля таможенной стоимости товаров - 32,6 млн. грн.,

- ✅ классификационной работы - 1,6 млн. грн.,

- ✅ контроля по определению страны происхождения - 2,8 млн. грн.