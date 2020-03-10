Харьковская таможня вполовину «поднялась» на табаке, мануфактуре и нефтехимии (ИНФОГРАФИКА)

Через обновленную Слобожанскую таможню от граждан и субъектов ВЭД в Государственный бюджет поступило 1,8 млрд. гривен таможенных платежей, из них около миллиона долларов только от растаможки табака и его заменителей в курительных смесях.
С начала года граждане и субъекты ВЭД Слобожанской таможни Гостаможслужбы перечислили в государсвенный бюджет ️ 1 840 400 000. грн. таможенных платежей. Из них
Дополнительно с начала 2020 году в Госбюджета Украины направлено 80,9 млн. гривен. Эти средстваудалось получить за счет:
-✅ контроля таможенной стоимости товаров - 73,0 млн. Грн.,
- ✅ классификационной работы - 3,0 млн. Грн.,
- ✅ контроля по определению страны происхождения - 4900000. Грн.
В частности, за февраль 2020 Слобожанской таможней Гостаможслужбы перечислено в Государственный бюджет Украины 989,6 млн. грн.
В текущем месяце увеличение объемов ввоза произошло по основным бюджетообразующим товарам:
Кроме того, в феврале 2020 произошло увеличение весового товарооборота на 55% или на 141,4 тыс.т, (февраль 2019 - 255,6 тыс.т.).
Дополнительно в феврале 2020 году до Госбюджета Украины направлено 37 млн. Гривен. Эти средства удалось получить за счет:
- ✅ контроля таможенной стоимости товаров - 32,6 млн. грн.,
- ✅ классификационной работы - 1,6 млн. грн.,
- ✅ контроля по определению страны происхождения - 2,8 млн. грн.
День хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами, решительно и быстро разгрести все старые завалы.
Ночью без существенных осадков. С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Мелкий дождь будет идти весь день.
Именно в этот день состоялся первый «дозвон» и появилась первая АТС.
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