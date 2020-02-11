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11.02.2020  11:55   

Пиво обогнало водку и прочий алкоголь по темпам дорожания почти в 10 раз

За прошлый год водка подорожала на 1,2-1,3% и пиво почти на 12-15%.


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За год водка в Украине подорожала на 1,3%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

Так, в декабре 2019 года стоимость 1 бутылки водки объемом 0,5 л составила в среднем 92,25 грн, тогда как в январе 2019 года - 91,04 грн. Таким образом, за год водка в Украине подорожала в среднем на 1,3%.

При этом, стоимость вина за год выросла в среднем на 4,9% - до 66,34 грн за бутылку объемом 0,75 л. Речь идет о столовое вино отечественного производства.

Достаточно существенно выросли цены на пиво - за год более ча нм 11%, до 17,1 грн за бутылку объемом 0,5 л. Речь идет о пиве отечественных марок.

Источник:   УНН
 Тэги:  пиво, инфляция, водка, подорожание, темп
 
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