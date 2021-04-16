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16.04.2021  19:26   

Игорь Терехов: Летом ДЕПО №2 станет обслуживающей базой для автобусов KARSAN (ФОТО)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы поделился впечатлениями от визита на коммунальное предприятие.


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Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов разместил пост на своей странице в Телеграмм:
 
"Вспомнилось. На подобном токарном станке когда-то давно я начинал свою работу на заводе. 
 
Сегодня же на этом и подобных станках сотрудники ДЕПО №2 ежедневно обтачивают детали для подвижного состава. В ДЕПО почти 150 троллейбусов. Более трети из них изношены. Это дискомфорт как для пассажиров, так и водителей, которых нам катастрофически не хватает. 
 
Ситуацию меняем уже сейчас. Во-первых, закупаем новый коммунальный транспорт: летом ДЕПО станет обслуживающей базой для автобусов KARSAN. 
 
Во-вторых, привлекаем новые кадры. На проспекте Льва Ландау отведена земля под строительство жилья для сотрудников коммунальных предприятий. 
 
Общими усилиями сохраним и приумножим все лучшее в нашем родном Харькове!"
 
 
Тэги:  терехов, депо №2, харьков, karsan, автобусы
 
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