16.04.2021 19:26

Игорь Терехов: Летом ДЕПО №2 станет обслуживающей базой для автобусов KARSAN (ФОТО)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы поделился впечатлениями от визита на коммунальное предприятие.



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Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов разместил пост на своей странице в Телеграмм:

"Вспомнилось. На подобном токарном станке когда-то давно я начинал свою работу на заводе.

Сегодня же на этом и подобных станках сотрудники ДЕПО №2 ежедневно обтачивают детали для подвижного состава. В ДЕПО почти 150 троллейбусов. Более трети из них изношены. Это дискомфорт как для пассажиров, так и водителей, которых нам катастрофически не хватает.

Ситуацию меняем уже сейчас. Во-первых, закупаем новый коммунальный транспорт: летом ДЕПО станет обслуживающей базой для автобусов KARSAN.

Во-вторых, привлекаем новые кадры. На проспекте Льва Ландау отведена земля под строительство жилья для сотрудников коммунальных предприятий.

Общими усилиями сохраним и приумножим все лучшее в нашем родном Харькове!"