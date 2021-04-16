16.04.2021 15:24

Новые турецкие автобусы будут обслуживаться в троллейбусном депо №2

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы ознакомился с работой ремонтного цеха и мойки, где троллейбусы готовят к выходу на маршрут.



city.kharkov.ua

Основной состав закупленных городом автобусов турецкого производства будет размещаться на базе КП «Троллейбусное депо №2».

Об этом сегодня, 16 апреля, после рабочей встречи на предприятии сообщил Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. В ходе посещения он ознакомился с работой ремонтного цеха и мойки, где троллейбусы готовят к выходу на маршрут.

«Основной состав закупленных нами автобусов будет размещаться на базе этого депо. Здесь же будет проводиться их техническое обслуживание. На этом предприятии работают очень грамотные специалисты, которые имеют огромный опыт работы с троллейбусами, в том числе и новыми. Скоро они будут работать и с новыми современными автобусами», - сообщил Игорь Терехов.