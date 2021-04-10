Новый троллейбусный маршрут №50 соединил поселок Пятихатки с площадью Свободы. (График движения)

Он сообщил, что пока на маршрут пустили 7 троллейбусов с автономным ходом, которые могут опускать штанги и проезжать без них до 30 км. Позже, если потребуется, на маршрут добавят еще один троллейбус.
«Такой современный транспорт очень выгодный для города. Нам не нужно прокладывать контактные сети и строить тяговые подстанции, что является очень дорогим удовольствием. На заряде аккумулятора мы проехали большое «плечо», а доехав к нашим городским сетям электротранспорта, автоматически подключились для подзарядки. Такие комфортные троллейбусы очень востребованы для города, поэтому по мере поступления новых единиц будем отправлять их на новые маршруты», - сказал Игорь Терехов.
По его словам, всего для Харькова приобрели 50 таких троллейбусов, 18 из которых уже работают на новых маршрутах. Так, новые троллейбусы с возможностью автономного хода курсируют на маршрутах №48 и 49. Один соединяет ул. Героев Труда и ул. Дружбы Народов, второй – центр города (парк «Зустріч») и пос. Жихарь. Позже планируется пустить новый транспорт на микрорайон «Горизонт».
Отметим, что длина новых троллейбусов составляет 12 метров, вместимость - до 100 пассажиров. Часть маршрута троллейбус проходит с помощью контактной сети, а часть - на батареях. В троллейбусе предусмотрены условия для комфортной поездки людей с ограниченными возможностями: низкий пол, пандус, система наклона троллейбуса в правую сторону. Также в них есть кондиционеры, система отопления, зарядные устройства под USB-разъемы и валидаторы для оплаты «E-ticket».
График движения троллейбуса №50 от Пятихаток до площади Свободы (остановка «Станция метро «Университет»):
Будние дни: 6.14, 6.28, 6.42, 6.54, 7.06, 7.21, 7.35, 7.49, 8.02, 8.14, 8.26, 8.40, 8.54, 9.09, 9.23, 9.39, 9.55, 10.18, 10.41, 11.00, 11.19, 11.34, 11.48, 12.04, 12.16, 12.28, 12.43, 12.57, 13.09, 13.24, 13.37, 13.52, 14.04, 14.16, 14.24, 14.43, 14.55, 15.10, 15.23, 15.35, 15.49, 16.02, 16.17, 16.29, 16.42, 16.57, 17.09, 17.22, 17.37, 17.50, 18.06, 18.24, 18.47, 19.12, 19.35, 19.52, 20.06, 20.22, 20.38, 20.52, 21.07, 21.26, 21.46, 22.11, 22.37.
Начало и окончание движения: 6.00-23.15 (Пятихатки), 6.07-22.30 (площадь Свободы)
По субботам: 6.17, 6.36, 6.54, 7.14, 7.32, 7.50, 8.09, 8.28, 8.46, 9.05, 9.27, 9.48, 10.17, 10.38, 11.10, 11.31, 11.52, 12.09, 12.27, 12.44, 13.02, 13.21, 13.38, 13.57, 14.16, 14.34, 14.53, 15.10, 15.29, 15.47, 16.07, 16.26, 16.42, 17.01, 17.20, 17.40, 18.02, 18.30, 18.54, 19.25, 19.46, 20.08, 20.26, 20.46, 21.03, 21.22, 21.47, 22.17.
Начало и окончание движения: 6.00-22.53 (Пятихатки), 6.10-22.10 (площадь Свободы)
По воскресеньям: 6.24, 6.52, 7.14, 7.34, 7.57, 8.21, 8.44, 9.06, 9.34, 10.12, 10.36, 11.12, 11.43, 12.06, 12.30, 12.51, 13.14, 13.37, 14.00, 14.23, 14.47, 15.10, 15.33, 15.56, 16.19, 16.42, 17.05, 17.30, 18.00, 18.36, 18.56, 19.33, 20.05, 20.29, 20.49, 21.14, 21.45, 22.17.
Начало и окончание движения: 6.00-22.53 (Пятихатки), 6.17-22.10 (площадь Свободы).