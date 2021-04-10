10.04.2021 16:30

Новый троллейбусный маршрут №50 соединил поселок Пятихатки с площадью Свободы. (График движения)

По этому маршруту сегодня, 10 апреля, проехал исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.



Василий Голосный

Он сообщил, что пока на маршрут пустили 7 троллейбусов с автономным ходом, которые могут опускать штанги и проезжать без них до 30 км. Позже, если потребуется, на маршрут добавят еще один троллейбус.

«Такой современный транспорт очень выгодный для города. Нам не нужно прокладывать контактные сети и строить тяговые подстанции, что является очень дорогим удовольствием. На заряде аккумулятора мы проехали большое «плечо», а доехав к нашим городским сетям электротранспорта, автоматически подключились для подзарядки. Такие комфортные троллейбусы очень востребованы для города, поэтому по мере поступления новых единиц будем отправлять их на новые маршруты», - сказал Игорь Терехов.

По его словам, всего для Харькова приобрели 50 таких троллейбусов, 18 из которых уже работают на новых маршрутах. Так, новые троллейбусы с возможностью автономного хода курсируют на маршрутах №48 и 49. Один соединяет ул. Героев Труда и ул. Дружбы Народов, второй – центр города (парк «Зустріч») и пос. Жихарь. Позже планируется пустить новый транспорт на микрорайон «Горизонт».

Отметим, что длина новых троллейбусов составляет 12 метров, вместимость - до 100 пассажиров. Часть маршрута троллейбус проходит с помощью контактной сети, а часть - на батареях. В троллейбусе предусмотрены условия для комфортной поездки людей с ограниченными возможностями: низкий пол, пандус, система наклона троллейбуса в правую сторону. Также в них есть кондиционеры, система отопления, зарядные устройства под USB-разъемы и валидаторы для оплаты «E-ticket».