10 апреля будет запрещено движение транспорта на улице Броненосца Потемкин

Движение транспорта по ул. Броненосца «Потемкин», на участке от пр. Московского до пер. Старомосковского, будет запрещено с 9:00 до 17:00 10 апреля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части по ул. Броненосца Потемкин.
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