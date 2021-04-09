09.04.2021 10:10

10 апреля будет запрещено движение транспорта на улице Броненосца Потемкин

Движение транспорта по ул. Броненосца «Потемкин», на участке от пр. Московского до пер. Старомосковского, будет запрещено с 9:00 до 17:00 10 апреля.



city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части по ул. Броненосца Потемкин.

На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам: ул. Тарасовской, пер. Старомосковскому, пр. Московскому и др.