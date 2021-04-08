Главная Новости Дороги и транспорт Игорь Терехов: По харьковским улицам вскоре будут ездить новые, очень комфортабельные и экономичные автобусы (ФОТО)
08.04.2021  15:52   

Игорь Терехов: По харьковским улицам вскоре будут ездить новые, очень комфортабельные и экономичные автобусы (ФОТО)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы прокомментировал подписанный меморандум с турецким производителем автобусов.


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Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов разместил пост на свой странице в Телеграмм:
 
"По харьковским улицам вскоре будут ездить новые, очень комфортабельные и экономичные автобусы.
 
Сегодня в рамках Международного форума «Муниципальная инфраструктура: развитие и комфорт городов» мы подписали меморандум о сотрудничестве с турецкой компанией «KARSAN» - производителем транспорта с 50-летней историей. 
 
Несмотря на пандемию, Харьков продолжает модернизацию всех сфер жизни. Уже в этом году новые автобусы будут возить пассажиров в самые дальние уголки нашего города. 
 
Но закупка – это только первый шаг. Наша главная цель – открыть в Харькове совместное украино-турецкое производство пассажирского транспорта. Это и новые технологии, и дополнительные рабочие места и развитие экономики города в целом.
 
Искренне верю, что, не смотря на все трудности, нам удастся осуществить задуманное".
 
Тэги:  терехов, автобусы, харьков, меморандум
 
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