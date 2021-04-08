Игорь Терехов: По харьковским улицам вскоре будут ездить новые, очень комфортабельные и экономичные автобусы (ФОТО)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы прокомментировал подписанный меморандум с турецким производителем автобусов.
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Сегодня гороскоп предполагает тягу к творчеству, мобильности и общению. В этот день вам особенно привлекательным будет казаться все новое и неизведанное или как минимум не слишком привычное и банальное.
Международный день цыган (International Roma (Gypsy) Day), который отмечается ежегодно 8 апреля представителями этой нации по всему миру, был учрежден на первом Всемирном цыганском конгрессе, состоявшемся в Лондоне 8 апреля 1971 года и собравшем представителей из 30 стран.
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