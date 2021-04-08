08.04.2021 13:05

В Харькове проходит первый международный форум по развитию городской инфраструктуры

Международный форум «Муниципальная инфраструктура: развитие и комфорт городов» проходит сегодня, 8 апреля, в отеле «Kharkiv Palace».



В Харькове проходит первый международный форум по развитию городской инфраструктуры



Цель организаторов форума - построить эффективную европейскую инфраструктуру и улучшить транспортные потоки Украины. В нем онлайн и оффлайн принимают участие представители центральных органов власти, органов местного самоуправления, международных финансовых организаций, дипломатических миссий и бизнеса.



Открыл мероприятие исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. Он отметил, что такой форум проходит в Харькове впервые. По его словам, участники мероприятия смогут презентовать успешный опыт каждого города, обсудить совместные проблемы, перспективы и возможности развития муниципальной инфраструктуры.

«Харьков поставил цель - создать европейский облик города и провести модернизацию во всех сферах жизни. Развитие инфраструктуры – один из наиболее важных вопросов, который стоит перед городами и страной в целом. Новые тенденции, расширение партнерских связей и эффективная коммуникация с центральными органами власти сформируют благоприятные условия для развития масштабных проектов. Поддержка таких авторитетных партнеров, как Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Мировой банк и других финансовых организаций – очень важна для нашей страны на пути устойчивого развития и эффективного управления. Уверен, что в рамках форума будет много интересных дискуссий. Успешной и плодотворной работы!» - сказал и.о. городского головы.

Также к мероприятию подключился онлайн заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко. Он напомнил, что в Украине действует программа Президента «Большое строительство», которая предполагает реновацию школ, детских садов, спортивных, культурных и социальных объектов. По его словам, многое уже реализуется, а во второй половине года планируется начать реконструкцию областных больниц.

«Есть такие флагманские проекты, как Запорожский мост, который откроется в этом году, большая траса М-30, которую мы планирует завершить ко Дню независимости.

В Харькове есть свои большие проекты - зоопарк, развитие медицины. Многие проекты реализуются на условиях софинансирования с местною властью. Как я знаю, реконструкция приемных отделений находится на финальном этапе. Также есть проект «City Express», который мы начали реализовывать в Киеве, Днепре и сейчас находимся на этапе предпроектирования с городом Харьковом. Возможности есть, ведь государство вкладывает в инфраструктуру. Наша задача - восстановить ее и поддерживать в дальнейшем», - подчеркнул Кирилл Тимошенко.

Отметим, что в рамках форума пройдут такие панельные дискуссии: «Развитие муниципальной инфраструктуры как залог успешного будущего Украины», «Международные программы как действенный инструмент развития муниципальной инфраструктуры», «Источники финансирования развития муниципалитетов», «Первая национальная панель индустриальных парков страны «Новая индустриализация».



С программой форума, который проходит при поддержке Харьковского городского совета, можно ознакомиться здесь.