Главная Новости Дороги и транспорт 9 апреля трамваи №16 и 16А временно не будут ходить, а №26 - изменит маршрут
08.04.2021  12:17   

9 апреля трамваи №16 и 16А временно не будут ходить, а №26 - изменит маршрут

Движение трамваев по ул. Шевченко, на участке от разворотного круга «Журавлевский гидропарк» до ул. Матюшенко, будет запрещено с 9:30 до 14:30 9 апреля.


city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с частичным ремонтом и регулированием контактной сети.

В это время трамваи будут курсировать следующим образом:

№16, 16А - не будут ходить;

№26: часть: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

часть: разворотный круг «Парк им. Горького» - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Моисеевская - ул. Веринская - ул. Семиградская - перекресток ул. Семиградская/ул. Академика Павлова (остановочный пункт «Сабурова дача»).

Источник:   ХГС
 Тэги:  трамваи, движение, харьков, журавлевский гидропарк, шевченко
 
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