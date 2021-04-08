08.04.2021 12:17

9 апреля трамваи №16 и 16А временно не будут ходить, а №26 - изменит маршрут

Движение трамваев по ул. Шевченко, на участке от разворотного круга «Журавлевский гидропарк» до ул. Матюшенко, будет запрещено с 9:30 до 14:30 9 апреля.



city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с частичным ремонтом и регулированием контактной сети.



В это время трамваи будут курсировать следующим образом:



№16, 16А - не будут ходить;



№26: часть: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;



часть: разворотный круг «Парк им. Горького» - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Моисеевская - ул. Веринская - ул. Семиградская - перекресток ул. Семиградская/ул. Академика Павлова (остановочный пункт «Сабурова дача»).