29.03.2021 14:35

“Укрзализныця“ назначила спецрейсы на Закарпатье через Харьков

"Укрзализныця" в период локдауна назначила спецрейсы в области, которые находятся в "красной" карантинной зоне. В частности, в Ужгород 1 апреля запустят поезд с Лисичанска, который будет курсировать через Харьков.





Поезд №45/46 "Ужгород — Лисичанск" будет иметь два рейса с запада на восток 1 и 2 апреля, в обратном направлении в сторону Ужгорода будут рейсы 3 и 4 апреля.



Стоимость билетов класса "плацкарт" — 340 гривен; купе — 603 гривны; люкс — 1450 гривен.



Спецрейсы "Укрзализныци" в Закарпатскую и Черновицкую область будут курсировать из Киева, Запорожья и Одессы.



Ограничивать высадку и посадку пассажиров на поезда в Киевской, Сумской, Одесской областях и Киеве, несмотря на то, что эти области внесены в "красные" зоны, "Укрзализныця" не планирует.



Также известно, что летом по маршруту "Лисичанск — Одесса" через Харьковскую область пустят скоростной поезд "Чайка".



Данный поезд будет перевозить пассажиров с 4 июня по 30 июля по парным дням, с 1 по 31 августа — по непарным. Из Харькова в Одессу состав будет отправляться в 22:40 и прибывать в 12:10. Обратно из Одессы поезд выезжает в 19:21 и останавливается в Харькове в 8:34. Осень поезд продолжит ездить по данному маршруту.



Начиная с 22 марта 2021 года, местные власти городов могут самостоятельно запрещать работу автотранспорта и железных дорог в регионах "красной" зоны. Усиленные карантинные меры в данное время объявлены в Закарпатской, Киевской, Ивано-Франковской, Житомирской, Львовской и Черновицкой областях.