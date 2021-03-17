17.03.2021 14:53

До 50 000 гривен. В Украине начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД (ВИДЕО)

С сегодняшнего дня в Украине начали действовать новые штрафы за нарушение правил дорожного движения.

До 50 000 гривен. В Украине вступили в силу новые штрафы за нарушение правил дорожного движения. Штрафные санкции будут применяться не только к водителям, но и к пешеходам и велосипедистам. Этот закон был опубликован в издании "Голос Украины".



отныне:



- восстанавливается и увеличивается ответственность за управление автомобилем в нетрезвом виде от 17 000 грн за первый случай до 51 000 грн с лишением водительских прав на 10 лет. За третий случай - конфискация авто;

- усиливается уголовная ответственность за нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного или иного опьянения, повлекшее тяжкие последствия;

- увеличивается штраф за превышение скорости движения более чем на 50 км / ч (с 510 до 3400 грн), за оставление места ДТП - с 255 до 3400 грн с лишением права управления ТС на срок 1-2 года или без такового.



Также согласно изменений увеличивается штраф за управление или передачу управления транспортного средства лицом, не имеющим права им управлять - с 510 до 3400 гривен, а повторное в течение года выльется в 40 800 гривен с лишением права управления автомобилем на срок от 5 до 7 ле, возможно изъятие транспортного средства на штрафплощадку.



- Увеличивается штраф за управление ТС лицом, который был лишен такого права, с 510 до 20 400 грн, а повторное в течение года - 40 800 грн с лишением права управления ТС на срок от 5 до 7 лет (возможно также изъятие ТС на штрафплощадку).