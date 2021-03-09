Трамваи №16А и 26 на два дня изменят маршруты, а №16 - приостановит движение

Движение трамваев по ул. Героев Труда и ул. Шевченко, на участке от ул. Академика Павлова до разворотного круга «Журавлевский гидропарк», будет запрещено ежедневно с 9:30 до 14:30 10 и 11 марта 2021 года.
Удивительный день, когда ладить с людьми будет легче обычного. Так что если хотите с кем-то договориться, найти решение проблемы, стоит сделать это именно сегодня.
В Харьков вернулась зима: ночью ожидается до 13 градусов мороза. В целом среда будет пасмурной, лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
День рождения Кобзаря отмечают тысячи почитателей творчества поэта, философа и просветителя.
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