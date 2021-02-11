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11.02.2021  16:19   

Городские службы не имеют отношения к перекрытию центральных улиц (ФОТО)

Центральные улицы Харькова перекрыты из-за плановых учений правоохранительных органов.

 
В частности, перекрыты ул. Мироносицкая, ул. Скрипника, ул. Гиршмана и другие улицы, прилегающие к улицам Сумской и Пушкинской. 

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Тэги:  перекрытие, харьков, учения сбу
 
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