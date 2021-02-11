Городские службы не имеют отношения к перекрытию центральных улиц (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 11 февраля Удача сопутствует людям, знающим, чего они хотят. Чтобы не увязнуть в бессмысленных спорах, следует избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 12 февраля В Харьков зайдет активный холодный фронт, связанный с циклоном Volker. Во второй половине дня температура резко снизится. Утром ожидается дождь, днем и вечером – сильный снег. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.