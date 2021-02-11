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11.02.2021  19:41   

Центр Харькова в пробках. Идут учения (ФОТО)

В Харькова перекрыты несколько центральных улиц.



Как сообщили в пресс-службе областной полиции, это связано это с проведение контрдиверсионных учений Службы безопасности Украины.

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Тэги:  пробки, харьков, дороги, транспорт, учения
 
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