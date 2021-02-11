11.02.2021 14:40

Центр Харькова стоит в пробках. Причина - контрдиверсионные учения СБУ

О трудностях в передвижении личным транспортом первыми начали делиться пользователи соцсетей.

В Харькова перекрыты несколько центральных улиц. Как сообщили в пресс-службе областной полиции, это связано это с проведение контрдиверсионных учений Службы безопасности Украины.

Запрет движения транспорта коснулся следующих улиц: Жон Мироносиц, Мироносицкая (от ул Жон Мироносиц до ул. Свободы), Чернышевская (от ул Жон Мироносиц до ул. Свободы), Гиршмана (от ул. Сумская до ул. Пушкинская).

Очевидцы публикуют фотографии заторов на Пушкинской.

Напомним, что Служба безопасности Украины проводит масштабные учения по противодействию диверсионным проявлениям на территории города Харькова и Харьковской области, которые пройдут с 9 по 12 февраля.

Отмечается, что целью проведения указанных учений является обеспечение эффективного реагирования государственной антитеррористической системы на угрозы совершения террористического акта или диверсии, а также минимизации их последствий.

В ведомстве приносят извинения за временные неудобства и просят харьковчан и гостей города с пониманием отнестись к необходимости проведения противодиверсионных учений.