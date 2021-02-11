Центр Харькова стоит в пробках. Причина - контрдиверсионные учения СБУ

О трудностях в передвижении личным транспортом первыми начали делиться пользователи соцсетей.
В Харькова перекрыты несколько центральных улиц. Как сообщили в пресс-службе областной полиции, это связано это с проведение контрдиверсионных учений Службы безопасности Украины.
Запрет движения транспорта коснулся следующих улиц: Жон Мироносиц, Мироносицкая (от ул Жон Мироносиц до ул. Свободы), Чернышевская (от ул Жон Мироносиц до ул. Свободы), Гиршмана (от ул. Сумская до ул. Пушкинская).
Очевидцы публикуют фотографии заторов на Пушкинской.
Напомним, что Служба безопасности Украины проводит масштабные учения по противодействию диверсионным проявлениям на территории города Харькова и Харьковской области, которые пройдут с 9 по 12 февраля.
Удача сопутствует людям, знающим, чего они хотят. Чтобы не увязнуть в бессмысленных спорах, следует избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
В Харьков зайдет активный холодный фронт, связанный с циклоном Volker. Во второй половине дня температура резко снизится. Утром ожидается дождь, днем и вечером – сильный снег. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 11 февраля отмечается международный день, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются больные люди.
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