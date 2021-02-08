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08.02.2021  10:10   

Харьковчан просят не парковать машины на улицах в случае снегопада

В связи с ожидаемым снегопадом городская власть обращается к харьковчанам с просьбой не выезжать без крайней необходимости из дому и не парковать автомобили на обочинах дорог.


// city.kharkov.ua

Также харьковчан просят не заграждать въезды во дворы, чтобы коммунальные службы могли качественно убирать снег.

По данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, сегодня, 8 февраля, ожидается ухудшение погодных условий: после 12:00 начнется снегопад, возможна метель, ветер - 7-12 м/с, местами порывы - 15-20 м/с. Температура воздуха – 5-8 градусов мороза.

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  непогода, харьков, метель, снегопад, парковка
 
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