Харьковчан просят не парковать машины на улицах в случае снегопада

В связи с ожидаемым снегопадом городская власть обращается к харьковчанам с просьбой не выезжать без крайней необходимости из дому и не парковать автомобили на обочинах дорог.
Также харьковчан просят не заграждать въезды во дворы, чтобы коммунальные службы могли качественно убирать снег.
Хороший день для активных, энергичных поступков! Гороскоп обещает быть удачным для трудовых свершений и приумножения богатств, так что не упустите свой шанс.
Активный балканский циклон Tristan принесет гололед, метель, порывы юго-восточного ветра, 15-20 м/с, снежные заносы. Погодные условия будут соответствовать I уровню опасности, желтому.
8 февраля желательно было покормить птиц, особенно синиц, со словами: «Себе клюйте, мне деньгами плюйте».
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