08.02.2021 10:10

Харьковчан просят не парковать машины на улицах в случае снегопада

В связи с ожидаемым снегопадом городская власть обращается к харьковчанам с просьбой не выезжать без крайней необходимости из дому и не парковать автомобили на обочинах дорог.



// city.kharkov.ua

Также харьковчан просят не заграждать въезды во дворы, чтобы коммунальные службы могли качественно убирать снег.

По данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, сегодня, 8 февраля, ожидается ухудшение погодных условий: после 12:00 начнется снегопад, возможна метель, ветер - 7-12 м/с, местами порывы - 15-20 м/с. Температура воздуха – 5-8 градусов мороза.