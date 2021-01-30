30.01.2021 10:58

Игорь Терехов о стоимости проезда в транспорте: В городе тарифы остаются неизменными

В Харькове тарифы на проезд в городских маршрутках повышаться не будут



// city.kharkov.ua

Об этом на пресс-конференции 29 января сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.



Он отметил, что несмотря на то, что с 1 февраля проезд в пригородных маршрутках области подорожает, в городе тарифы останутся прежними.



«Никакого повышения тарифов ни по электротранспорту, ни по городским маршрутам не будет. Я знаю, что в области стоимость проезда чуть повышается. Но в городе тарифы остаются неизменными. Я этого не допущу. Это моя четкая позиция», - сказал Игорь Терехов.





