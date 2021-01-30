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30.01.2021  10:58   

Игорь Терехов о стоимости проезда в транспорте: В городе тарифы остаются неизменными

В Харькове тарифы на проезд в городских маршрутках повышаться не будут


// city.kharkov.ua

Об этом на пресс-конференции 29 января сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

Он отметил, что несмотря на то, что с 1 февраля проезд в пригородных маршрутках области подорожает, в городе тарифы останутся прежними.

«Никакого повышения тарифов ни по электротранспорту, ни по городским маршрутам не будет. Я знаю, что в области стоимость проезда чуть повышается.  Но в городе тарифы остаются неизменными. Я этого не допущу. Это моя четкая позиция», - сказал Игорь Терехов.


 

Источник:   ХГС
 Тэги:  терехов, транспорт, проезд, тариф, харьков
 
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