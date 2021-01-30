Игорь Терехов о стоимости проезда в транспорте: В городе тарифы остаются неизменными

В Харькове тарифы на проезд в городских маршрутках повышаться не будут
Об этом на пресс-конференции 29 января сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.
Он отметил, что несмотря на то, что с 1 февраля проезд в пригородных маршрутках области подорожает, в городе тарифы останутся прежними.
«Никакого повышения тарифов ни по электротранспорту, ни по городским маршрутам не будет. Я знаю, что в области стоимость проезда чуть повышается. Но в городе тарифы остаются неизменными. Я этого не допущу. Это моя четкая позиция», - сказал Игорь Терехов.
День может принести новые возможности, собственная самооценка обещает быть на высоте – этим можно воспользоваться при устройстве на работу, продвижении своих проектов и т.д.
Январь прощается с нами пусть и теплой для зимы погодой, зато со снегом (периодически переходящим в дождь).
Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.
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