20.01.2021 16:47

С четверга на Динамовской временно запрещается движение транспорта

Это связано с проведением земляных работ на магистральном трубопроводе.

Движение транспорта по ул. Динамовской, на участке от ул. Тринклера до пер. Фанинского, будет запрещено с 21 по 23 января.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением земляных работ на магистральном трубопроводе.

Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: Сумской и Белой Акации.