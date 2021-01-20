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20.01.2021  16:47   

С четверга на Динамовской временно запрещается движение транспорта

Это связано с проведением земляных работ на магистральном трубопроводе.

Движение транспорта по ул. Динамовской, на участке от ул. Тринклера до пер. Фанинского, будет запрещено с 21 по 23 января.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением земляных работ на магистральном трубопроводе.
 
Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: Сумской и Белой Акации.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, запрет, харьков, динамовская
 
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