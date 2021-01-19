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19.01.2021  18:19   

На выходных откроется движение по улице Баркалова

Движение транспорта по ул. Баркалова, на пересечении с пер. Метизным, ограничено до 23 января 2021 года.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами на газопроводе на пересечении ул. Баркалова и пер. Метизного.
 
Движение ограничено из-за работ на газопроводе.
 
Пропуск транспорта организован по свободной от выполнения работ полосе. 
Источник:   Горсовет
 Тэги:  движение, ограничение, харьков
 
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