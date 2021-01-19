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19.01.2021  14:49   

Часть Московского проспекта может быть открыта к лету

Движение трамваев по пр. Московскому, пл. Конституции, пл. Павловской, на участке от пл. Защитников Украины до ул. Университетской, запрещено до 30 мая.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продолжением реконструкции пр. Московского. 
 
На этот период трамваи № 5, 6 ходить не будут.
 
Также до 30 мая запрещено движение троллейбусов по ул. Броненосца «Потемкин», ул. Богдана Хмельницкого, пр. Московскому, ул. Кооперативной, на участке от разворотного круга «ст. м. «Защитников Украины» до пер. Короленко.
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, запрещено, харьков, трамваи
 
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