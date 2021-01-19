Часть Московского проспекта может быть открыта к лету

Движение трамваев по пр. Московскому, пл. Конституции, пл. Павловской, на участке от пл. Защитников Украины до ул. Университетской, запрещено до 30 мая.
Сегодня дела могут даваться неожиданно легко. Через день-другой от этой легкости не останется и следа, так что потратьте время с пользой, на самое важное.
Сохранится холодная погода без существенных осадков. Слабый туман, изморозь. На дорогах гололедица, снежный накат.
Сегодня православные отмечают Крещение Господне – в память крещения Иисуса Христа в водах Иордана.
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