15.01.2021 09:20

Сколько дорог отремонтируют на Харьковщине в 2021 году

Харьковщина первой среди регионов согласовала в «Укравтодоре» перечень местных дорог, которые будут ремонтировать в 2021 году.

В перечень объектов ремонта вошли 14 дорог и 4 мостовые конструкции, сообщили в ГП «Дороги Харьковщины».



Общая протяженность участков дорог местного значения, которые планируется восстановить в этом году, составляет более 50 км.



На проведение ремонтных работ на согласованных 18 объектах планируется направить более 720 млн грн.