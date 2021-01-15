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15.01.2021  09:20   

Сколько дорог отремонтируют на Харьковщине в 2021 году

Харьковщина первой среди регионов согласовала в «Укравтодоре» перечень местных дорог, которые будут ремонтировать в 2021 году.

В перечень объектов ремонта вошли 14 дорог и 4 мостовые конструкции, сообщили в ГП «Дороги Харьковщины».

Общая протяженность участков дорог местного значения, которые планируется восстановить в этом году, составляет более 50 км.

На проведение ремонтных работ на согласованных 18 объектах планируется направить более 720 млн грн.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  ремонт дорог, дороги, харьков
 
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