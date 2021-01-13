13.01.2021 09:58

В Харькове на время снегопада запрещено движение фур

Транзитное движение и движение грузовых автомобилей, масса которых превышает 8 тонн, через территорию города Харькова запрещено до 11:00 14 января.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ухудшением погодных условий в городе и необходимостью немедленной организации проведения работ по уборке снега на улично-дорожной сети с привлечением техники большой механизации.

Напомним, 12 января, накануне ухудшения погодных условий, в Харькове спланировали работу коммунальных предприятий в снегопад. Первоочередная задача – расчистить от снега основные дороги, подходы к метрополитену, больницам, школам, детским садам, продовольственным магазинам, обеспечить проезд общественного транспорта.