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13.01.2021  09:58   

В Харькове на время снегопада запрещено движение фур

Транзитное движение и движение грузовых автомобилей, масса которых превышает 8 тонн, через территорию города Харькова запрещено до 11:00 14 января.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ухудшением погодных условий в городе и необходимостью немедленной организации проведения работ по уборке снега на улично-дорожной сети с привлечением техники большой механизации.

Напомним, 12 января, накануне ухудшения погодных условий, в Харькове спланировали работу коммунальных предприятий в снегопад. Первоочередная задача – расчистить от снега основные дороги, подходы к метрополитену, больницам, школам, детским садам, продовольственным магазинам, обеспечить проезд общественного транспорта.

Источник:   ХГС
 Тэги:  фура, запрет, снегопад, харьков
 
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