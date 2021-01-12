12.01.2021 19:16

Расчистка подъездов к больницам и детским садам: в городе спланировали работу в снегопад

Директора коммунальных предприятий и спасатели обсудили план работы во время снегопада, который ожидается ночью 13 января 2021 года.

Сегодня, 12 января, в горсовете прошло совещание с директорами коммунальных предприятий, представителями ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области и АО «Харьковоблэнерго», которое провел заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Руденко.

По его словам, все профильные службы будут работать в усиленном режиме. Первоочередная задача – расчистить от снега основные дороги, подходы к метрополитену, больницам, школам, детским садам, продовольственным магазинам, обеспечить проезд общественного транспорта.

Также в городе готовятся к вывозу упавших из-за обледенения веток и деревьев. Коммунальному предприятию «Харьковзеленстрой» готовы помочь спасатели. Как сообщил начальник Харьковского городского отдела ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Владимир Юрченко, на суточное дежурство выедут спасатели, у которых в распоряжении будут 25 бензопил, 7 автолестниц и 11 единиц спецтехники. Также 39 спецмашин находятся в резерве.

Кроме того, КП «Горсвет» поставили задачу следить, чтобы не было падений и замыканий на электросетях.

«Я понимаю, что при обледенении возможны обрывы проводов, могут падать ветки, но думаю, мы справимся. Приложим максимум усилий, чтобы сохранить график движения общественного транспорта, но если будут какие-то сложности, просим харьковчан отнестись с пониманием к этим проблемам во время стихии», - сказал Андрей Руденко.

Как сообщил директор КП «Дорремстрой» Виталий Бура, иногда приходится пускать технику не на уборку, а для того, чтобы вытащить застрявшие фуры. Поэтому он предложил обратиться в патрульную полицию с просьбой ограничить въезд в город крупногабаритного транспорта, который мог бы курсировать в объезд основных магистралей.

«Бывает, что две-три фуры на подъеме в районе железнордорожного моста начинают шлифовать дорогу, и из-за них образуется пробка в 1,5-2 км прямо до въезда в город. Тракторы вытягивают эти фуры, которые к тому же не всегда обеспечены зимней резиной», - рассказал Виталий Бура.

Он отметил, что обильный ливневый снегопад ожидается завтра с 5:00. Предприятие обеспечено посыпочными материалами, ночью на дорогах города будут работать около 170 единиц уборочной техники, днем - около 180 спецавтомобилей. Директор предприятия попросил харьковчан не создавать пробок и по возможности не выезжать на дороги города большегрузными автомобилями. В то же время он отметил, что КП «Дорремстрой» всегда готово оказать помощь во время снегопада застрявшим авто.

Отметим, что в случае непогоды и по другим вопросам харьковчане могут обращаться в информационно-диспетчерскую службу «15-62», а также на «горячую линию» по номеру: 725-2000.

Андрей Руденко еще раз обратился к харьковчанам с просьбой парковать авто в специально отведенных местах и не заграждать внутриквартальные дороги для проезда снегоуборочной техники, автомобилей скорой помощи и мусоровозов.