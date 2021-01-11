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11.01.2021  10:52   

Троллейбус №2 вернулся на прежний маршрут

С 11 января 2021 года возобновляет работу троллейбусный маршрут № 2.


// gortransport.kharkov.ua

Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры.

Движение троллейбусов будет организовано следующим образом:

РК «пр. Победы» – пр. Победы – пр. Людвига Свободы – ул. Ахсарова – пр. Науки – просп. Независимости – ул. Сумская – Белгородское шоссе – ул. Академика Проскуры – РК «пр. Жуковского».

Тэги:  троллейбус, движение, транспорт, харьков
 
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