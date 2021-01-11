Троллейбус №2 вернулся на прежний маршрут

С 11 января 2021 года возобновляет работу троллейбусный маршрут № 2.
Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры.
Движение троллейбусов будет организовано следующим образом:
РК «пр. Победы» – пр. Победы – пр. Людвига Свободы – ул. Ахсарова – пр. Науки – просп. Независимости – ул. Сумская – Белгородское шоссе – ул. Академика Проскуры – РК «пр. Жуковского».
Сегодня звезды обещают день чистоты. Начните утро с освежающего душа, приведите себя в порядок, и тогда весь день пройдет в хорошем тонусе. Вообще сегодня лучше не давать себе спуску во всем, что касается гигиены и чистоты. Конечно, перегибать палку тоже не стоит, но следует помнить, что чистота – залог здоровья, причем в этот день – особенно. В целом же день чрезвычайно хорош для решения сложных вопросов. Сегодня у вас есть все шансы докопаться до самой сути и довести любое дело до окончательной ясности. Умозаключения, к которым вы придете, будут отличаться большой глубиной и продуманностью.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 11 января отмечается Международный день спасибо.
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