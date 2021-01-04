Дороги области чистят от льда и снега

В течение суток для обеспечения проезда на дорогах был привлечен 181 работник и 138 единиц спецтехники.
На утро 4 января было без осадков, местами - туман. Температура воздуха составляла ночью -2°С, днем +2°С.
Для обеспечения проезда на дорогах общего пользования местного и государственного значения в течение суток было привлечено 138 единиц специальной техники и 181 рабочий филиала «Харьковского облавтодора».
Для обработки дорог использовано 129 куб.м противогололедных материалов.
Африканским страстям сегодня лучше предпочесть что-нибудь более спокойное и семейное, не требующее от вас излишнего морального или физического напряжения – например, совместный поход в кино или в ресторан.
Облака в Харькове днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. В городе сухо, по области небольшие осадки. На дорогах гололедица.
Ученые, исследователи и просто любители научных экспериментов ежегодно отмечают день рождения великого англичанина.
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