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04.01.2021  12:01   

Дороги области чистят от льда и снега

В течение суток для обеспечения проезда на дорогах был привлечен 181 работник и 138 единиц спецтехники.

На утро 4 января было без осадков, местами - туман. Температура воздуха составляла ночью -2°С, днем +2°С.

Для обеспечения проезда на дорогах общего пользования местного и государственного значения в течение суток было привлечено 138 единиц специальной техники и 181 рабочий филиала «Харьковского облавтодора».

Для обработки дорог использовано 129 куб.м противогололедных материалов.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  чистят, дороги, снегопад, харьков
 
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