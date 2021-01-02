02.01.2021 15:44

В Харькове на магистралях начали устанавливать камеры фиксации скорости

От номерных знаков до скорости, с которой движется автотранспорт. С высокой точностью даже в туманную погоду. В Харькове начали устанавливать современные видеокамеры, для того чтобы приучить водителей соблюдать правила дорожного движения.

Скорость, с которой движется авто, номерные знаки, цвет и марка авто. На магистралях Харькова начали устанавливать сверхсовременные камеры фиксации соблюдения водителями правил дорожного движения. Первые две уже следят за соблюдением ПДД на магистралях, где чаще всего происходят автомобильные аварии. На Московском проспекте коммунальщики завершили монтаж оборудования.

"В соответствии с распоряжениием, отданным секретарем Харьковского городского совета Тереховым Игорем Александровичем КП "Горэлектротранссервис" в рамках развития программы безопасный город совместно с МВД проводит установку приборов фото-видеофиксации нарушения скоростного режима. На сегодняшний день мы установили 2 прибора, которые в течении 2-х недель уже войдут в штатный режим. Сейчас будет проходит процедура связана с метрологией. Я думаю, что к средине 2021 года в Харькове появятся еще порядка 9-ти приборов", - рассказал директор КП "Горэлектротранссервис" Владислав Васенко

Такая же камера фиксации уже установлена ​​на проспекте Науки. Приборы работают при любых погодных условиях. Даже в туман изображения сверхчеткое. Камеры отражают ситуацию в реальном времени. Поэтому все случаи нарушения правил дорожного движения автоматически фиксируются. Фото и видео водителей-нарушителей со всей информацией и доказательствами будут сразу передаваться в правоохранительные органы. Именно так в Харькове хотят приучать водителей соблюдать ПДД, заявил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов:

"Сегодня мы в рамках безопасного города, в рамках безопасного дорожного движения в городе Харькове устанавливаем определенное количество камер. Могу вам сказать, что мы участвуем в проекте, финансированным ЕИБ и мы понимаем, что нам необходимо сегодня увеличивать количество камер."

Пока камеры, установленные на проспектах Науки и Московском, настроены на соблюдение водителями скоростного режима, говорят специалисты. Впоследствии, как будет на это законодательная база, водителей будут наказывать еще за ряд нарушений.

"В частности пересечение сплошной линии, нарушение рядности .Не эти камеры, а другие - аналогичные, которые установлены на светофорных объектах, они будут фиксировать проезд на красный свет, пересечение отступлений", - отметил Владислав Васенко.

Всего в планах города на ближайшие два года установить камеры на наиболее проблемных участках дорог, там, где водители забывают о ПДД. Все камеры объединят в единую систему. Благодаря оборудованию, утверждает Владислав Васенко, попытаются навести порядок на дорогах.

"Дальше у нас в планах развитие ситуационного центра. Если уж говорит об этом - установка более 1000 камер. Это камеры, в том числе, будут фиксировать и нарушения и пересечения стоп-линии и переезда на красный свет. Это камеры, которые считают транспортный поток, это камеры, которые разделяют для нас транспорт по типу. Чтоб в дальнейшем город мог планировать и прогнозировать, что будет происходить в случае строительства дорог, в случаи перекрытия каких-то улиц. для того чтоб избегать тех ситуаций, с которым мы сейчас часто сталкиваемся. Мы сможем сейчас реализовать до конца проект "Зеленой волны" на Московском проспекте. Вот в следующем году в начале года мы заканчиваем по проекту "Зеленая волна" по пр. Гагарина. У нас в планах запустить все магистрали города по принципу "зеленой волны".

Суть проекта "Зеленая волна" заключается в том, говорят эксперты, чтобы светофоры подстраивались под транспортный поток. Вдоль дорог для этого будут установлены электронные табло с рекомендованной скоростью для движения транспорта, чтобы уменьшить количество пробок и максимально избежать тянучек на главных магистралях Харькова.