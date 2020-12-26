26.12.2020 10:52

На дорогах области работает 290 единиц техники - САД

Как сообщают в службе автомобильных работ в Харьковской области, Проезд по государственным дорогам области - обеспечено. Дорожное покрытие обработано противогололедной смесью.



kh.ukravtodor.gov.u

По состоянию на утро 26 декабря на большей части территории области наблюдается небольшой дождь, туман.

Выполняются работы по расширению проезжей части от талого снега, обработкой дорожного покрытия противогололедными материалами и спуска воды из проезжей части.

На дорогах области задействовано 290 единиц техники и 241 рабочий.

Высыпано песчано-соляной смеси - 2657,5 м3, технической соли - 509 т.

Отмечается, что, осложнения движения - нет.

Внимание, в связи с осадками и переходом температуры через "0 ° С", на дорогах области может образоваться гололедица, что значительно увеличит длину тормозного пути и уменьшит управляемость автомобилем! С особой осторожностью двигайтесь по мостам и эстакадам, откажитесь от рискованных маневрирования. Неуклонно придерживайтесь Правил дорожного движения!

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону диспетчера 336-77-00 (круглосуточно).