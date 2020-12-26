Главная Новости Дороги и транспорт На дорогах области работает 290 единиц техники - САД
26.12.2020  10:52   

На дорогах области работает 290 единиц техники - САД

Как сообщают в службе автомобильных работ в Харьковской области, Проезд по государственным дорогам области - обеспечено. Дорожное покрытие обработано противогололедной смесью.


kh.ukravtodor.gov.u
По состоянию на утро 26 декабря на большей части территории области наблюдается небольшой дождь, туман.
 
Выполняются работы по расширению проезжей части от талого снега, обработкой дорожного покрытия противогололедными материалами и спуска воды из проезжей части.
 
На дорогах области задействовано 290 единиц техники и 241 рабочий.
 
Высыпано песчано-соляной смеси - 2657,5 м3, технической соли - 509 т.
 
Отмечается, что, осложнения движения - нет. 
 
Внимание, в связи с осадками и переходом температуры через "0 ° С", на дорогах области может образоваться гололедица, что значительно увеличит длину тормозного пути и уменьшит управляемость автомобилем! С особой осторожностью двигайтесь по мостам и эстакадам, откажитесь от рискованных маневрирования. Неуклонно придерживайтесь Правил дорожного движения!
 
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону диспетчера 336-77-00 (круглосуточно).
 
Источник:   САД
 Тэги:  дороги, область
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.12 Дороги и транспорт Харьковщина - среди лидеров использования средств Дорожного фонда – ХОГА 12.12 Дороги и транспорт В районе станции метро Научная до конца недели запрещено движение транспорта - ХГС 04.12 Дороги и транспорт Чернышевскую временно закроют для движения транспорта - ХГС
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 