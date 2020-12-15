15.12.2020 10:03

Турникеты для оплаты проезда банковской картой устанавливают на станциях Салтовской линии – ХГС

Турникеты для бесконтактной оплаты проезда в Харьковском метрополитене заработают в среду, 16 декабря, на станциях метро «Героев Труда», «Студенческая», «Академика Павлова» и «Академика Барабашова».



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте цифровой трансформации, аппараты для оплаты проезда банковской картой будут установлены в вестибюлях №1 и 2 на ст. м. «Героев Труда», в вестибюлях №1 на ст. м. «Студенческая» и ст. м. «Академика Павлова», а также в вестибюле №2 на ст. м. «Академика Барабашова».

Отметим, что система оплаты проезда в Харьковском метрополитене банковскими картами начала работать в сентябре. Турникеты для бесконтактной оплаты проезда уже установлены в вестибюлях на станциях метро «Госпром», «Метростроителей», «Архитектора Бекетова», «23 Августа», «Ботанический сад», «Университет», «Имени А. С. Масельского», «Армейская», «Тракторный завод», «Спортивная», «Завод имени Малышева», «Защитников Украины», «Академика Барабашова», «Проспект Гагарина», «Пушкинская», «Алексеевская», «Победа», «Индустриальная», «Дворец спорта», «Холодная Гора», «Южный вокзал» и «Центральный рынок».



Напомним, что оплата проезда банковскими картами внедрена в рамках расширения системы «E-ticket». Проект реализуется Харьковским городским советом совместно с компанией «VISA», компанией-инвестором «Платежный центр» и АО «Ощадбанк», который обслуживает банковские транзакции. При этом средства из городского бюджета не выделялись.