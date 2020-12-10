В метро продолжают устанавливать турникеты для оплаты проезда банковской картой – ХГС

Турникеты для бесконтактной оплаты проезда в Харьковском метрополитене заработают в пятницу, 11 декабря, на станциях метро «Имени А. С. Масельского», «Армейской» и «Тракторный завод».
Как сообщили в Департаменте цифровой трансформации, аппараты для оплаты проезда банковской картой будут установлены в вестибюлях №1 и 2 на станциях метро «Армейская» и «Тракторный завод», а также в вестибюле №2 на станции «Имени А. С. Масельского».
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