10.12.2020 09:39

В метро продолжают устанавливать турникеты для оплаты проезда банковской картой – ХГС

Турникеты для бесконтактной оплаты проезда в Харьковском метрополитене заработают в пятницу, 11 декабря, на станциях метро «Имени А. С. Масельского», «Армейской» и «Тракторный завод».



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте цифровой трансформации, аппараты для оплаты проезда банковской картой будут установлены в вестибюлях №1 и 2 на станциях метро «Армейская» и «Тракторный завод», а также в вестибюле №2 на станции «Имени А. С. Масельского».

Отметим, что система оплаты проезда в Харьковском метрополитене банковскими картами начала работать в сентябре. Турникеты для бесконтактной оплаты проезда уже установлены в вестибюлях на станциях метро «Госпром», «Метростроителей», «Архитектора Бекетова», «23 Августа», «Ботанический сад», «Университет», «Спортивная», «Завод имени Малышева», «Защитников Украины», «Академика Барабашова», «Проспект Гагарина», «Пушкинская», «Алексеевская», «Победа», «Индустриальная», «Дворец спорта», «Холодная Гора», «Южный вокзал» и «Центральный рынок». В течение четырех месяцев планируется установить такие аппараты на всех станциях.



Напомним, что оплата проезда банковскими картами внедрена в рамках расширения системы «E-ticket». Проект реализуется Харьковским городским советом совместно с компанией «VISA», компанией-инвестором «Платежный центр» и АО «Ощадбанк», который обслуживает банковские транзакции. При этом средства из городского бюджета не выделялись.