08.12.2020 10:04

Еще на трех станциях Холодногорско-заводской линии установят турникеты для бесконтактной оплаты проезда – ХГС

Турникеты для бесконтактной оплаты проезда в Харьковском метрополитене заработают в среду, 9 декабря, на станциях метро «Холодная гора», «Южный вокзал» и «Центральный рынок».



// РЕДПОСТ

Как сообщили в Департаменте цифровой трансформации, аппараты для оплаты проезда банковской картой будут установлены в вестибюлях №1 и 2 на станциях метро «Холодная гора» и «Центральный рынок», а также в вестибюле №1 на станции «Южный вокзал».

Отметим, что система оплаты проезда в Харьковском метрополитене банковскими картами начала работать в сентябре.



Турникеты для бесконтактной оплаты проезда уже установлены в вестибюлях на станциях метро «Госпром», «Метростроителей», «Архитектора Бекетова», «23 Августа», «Ботанический сад», «Университет», «Спортивная», «Завод имени Малышева», «Защитников Украины», «Академика Барабашова», «Проспект Гагарина», «Пушкинская», «Алексеевская», «Победа», «Индустриальная» и «Дворец спорта».



В течение четырех месяцев такие аппараты планируется установить на всех станциях.



Напомним, что оплата проезда банковскими картами внедрена в рамках расширения системы «E-ticket». Проект реализуется Харьковским городским советом совместно с компанией «VISA», компанией-инвестором «Платежный центр» и АО «Ощадбанк», который обслуживает банковские транзакции. При этом средства из городского бюджета не выделялись.