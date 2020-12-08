Еще на трех станциях Холодногорско-заводской линии установят турникеты для бесконтактной оплаты проезда – ХГС

Турникеты для бесконтактной оплаты проезда в Харьковском метрополитене заработают в среду, 9 декабря, на станциях метро «Холодная гора», «Южный вокзал» и «Центральный рынок».
Как сообщили в Департаменте цифровой трансформации, аппараты для оплаты проезда банковской картой будут установлены в вестибюлях №1 и 2 на станциях метро «Холодная гора» и «Центральный рынок», а также в вестибюле №1 на станции «Южный вокзал».
День идеально подходит для того, чтобы как следует отдохнуть, порадоваться жизни, набраться сил… Потратить накопленные силы вы сможете уже завтра, причем с гораздо большей эффективностью.
Погоду продолжит определять сибирский антициклон. Поэтому температурный фон ожидается ниже нормы на 2-3° С, а атмосферное давление будет на 12-14 гПа выше климатической нормы.
Ежегодно 8 декабря отмечается Международный день художника.
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