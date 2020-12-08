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08.12.2020  10:04   

Еще на трех станциях Холодногорско-заводской линии установят турникеты для бесконтактной оплаты проезда – ХГС

Турникеты для бесконтактной оплаты проезда в Харьковском метрополитене заработают в среду, 9 декабря, на станциях метро «Холодная гора», «Южный вокзал» и «Центральный рынок».


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Как сообщили в Департаменте цифровой трансформации, аппараты для оплаты проезда банковской картой будут установлены в вестибюлях №1 и 2 на станциях метро «Холодная гора» и «Центральный рынок», а также в вестибюле №1 на станции «Южный вокзал».

Отметим, что система оплаты проезда в Харьковском метрополитене банковскими картами начала работать в сентябре.

Турникеты для бесконтактной оплаты проезда уже установлены в вестибюлях на станциях метро «Госпром», «Метростроителей», «Архитектора Бекетова», «23 Августа», «Ботанический сад», «Университет», «Спортивная», «Завод имени Малышева», «Защитников Украины», «Академика Барабашова», «Проспект Гагарина», «Пушкинская», «Алексеевская», «Победа», «Индустриальная» и «Дворец спорта».

В течение четырех месяцев такие аппараты планируется установить на всех станциях.

Напомним, что оплата проезда банковскими картами внедрена в рамках расширения системы «E-ticket». Проект реализуется Харьковским городским советом совместно с компанией «VISA», компанией-инвестором «Платежный центр» и АО «Ощадбанк», который обслуживает банковские транзакции. При этом средства из городского бюджета не выделялись.
Источник:   ХГС
 Тэги:  e-ticket, проезд, бесконтактная, метро, харьков
 
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