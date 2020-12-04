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04.12.2020  19:58   

Балашовский мост открыт для транспорта - Горсовет

Движение транспорта на Балашовском мосту возобновили сегодня, 4 декабря.


city.kharkov.ua
Как сообщил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан, реконструкция моста началась 1 августа.
 
«Это было самое больное место на улице Плехановской. Пришлось выполнить сложное проектирование с применением современных технологий. В итоге, мост мы частично реконструировали. Чтобы закончить все работы, необходимо, чтобы ЮЖД выполнила замену двух балок, которые находятся у нее на балансе. Они планируют это сделать в следующем году, и тогда мы закончим работы. Но и в нынешнем состоянии Балашовский мост полностью безопасен для движения транспорта», - отметил Сергей Дульфан.
 
По словам директора департамента, с воскресенья, 6 декабря, на мосту также возобновит движение трамвай №8, который пойдет по своему обычному маршруту.
Тэги:  мост, балашовка, открытие, дульфан
 
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