04.12.2020 19:58

Балашовский мост открыт для транспорта - Горсовет

Движение транспорта на Балашовском мосту возобновили сегодня, 4 декабря.



city.kharkov.ua

Как сообщил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан, реконструкция моста началась 1 августа.

«Это было самое больное место на улице Плехановской. Пришлось выполнить сложное проектирование с применением современных технологий. В итоге, мост мы частично реконструировали. Чтобы закончить все работы, необходимо, чтобы ЮЖД выполнила замену двух балок, которые находятся у нее на балансе. Они планируют это сделать в следующем году, и тогда мы закончим работы. Но и в нынешнем состоянии Балашовский мост полностью безопасен для движения транспорта», - отметил Сергей Дульфан.

По словам директора департамента, с воскресенья, 6 декабря, на мосту также возобновит движение трамвай №8, который пойдет по своему обычному маршруту.