21.10.2020 19:49

На Северной Салтовке ввели новый троллейбусный маршрут (ХГС)

Троллейбус №48 начинает курсировать с 22 октября 2020 года на Северной Салтовке.



//city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, он будет следовать по такому маршруту: ст. метро «Героев Труда» - ул. Академика Павлова - ул. Леся Сердюка - ул. Дружбы Народов - микрорайон «Северная-5».

По маршруту предусмотрены следующие остановки:

(по направлению к микрорайону «Северная-5»):

- ст. м. «Героев Труда» (посадка пассажиров);

- ул. Бучмы;

- ул. Ромашова;

- ул. Леся Сердюка;

- ул. Дружбы Народов, 206;

- микрорайон «Северная-1»;

- ул. Гвардейцев Широнинцев;

- ул. Дружбы Народов, 259;

- микрорайон «Северная-5» (высадка пассажиров);

(по направлению к ст. м. «Героев Труда»):

- микрорайон «Северная-5» (посадка пассажиров);

- ул. Дружбы Народов, 259;

- ул. Гвардейцев Широнинцев;

- ул. Дружбы Народов, 231-а;

- микрорайон «Северная-2»;

- ул. Ромашова;

- ул. Бучмы;

- ст. м. «Героев Труда» (высадка пассажиров).

Напомним, что на маршруте №48 будут ходить троллейбусы с автономным ходом. Их длина составляет 12 метров, вместимость - до 100 пассажиров. В салоне установлены кондиционеры, зарядные устройства под USB-разъемы, валидаторы для оплаты «E-ticket».