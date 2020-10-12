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12.10.2020  19:59   

В городе продолжают разрабатывать систему динамических тарифов на проезд (Горсовет)

Система динамических тарифов в харьковском метрополитене будет разработана и внедрена исключительно на основе научных расчетов.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 12 октября 2020 года, сообщил журналистам заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.
 
«Нам пришлось объединить усилия Департамента инфраструктуры и Департамента цифровой трансформации, поскольку для исследования этого вопроса необходимы более современные и действенные методы. Непосредственному внедрению динамических тарифов предшествует проведение фундаментальных расчетов. Так, мы уже предварительно договорились с двумя основными операторами мобильной связи «Киевстар» и «Vodafone», которые должны предоставить нам математическую модель для подсчета пассажиропотока в городе. Сейчас готовится запрос в бюджет. Когда будут на руках реальные расчеты, будем разрабатывать систему динамических тарифов», - отметил заместитель мэра.
 
По словам Евгения Водовозова, система динамических тарифов будет предусматривать скидки для постоянных пользователей услугами метрополитена и заработает уже в следующей году.
Тэги:  динамические тарифы, транспорт, харьков, проезд
 
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