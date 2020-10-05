Какие дороги на Изюмщине отремонтируют в этом году (ХОГА)

Проинспектированы участки дорог Изюм - Оскол, Изюм-Барвенково, Студенок - Яремовка и мост через Северский Донец.
По словам заместителя председателя Изюмской РГА Василия Лесика, важным для жителей района является дорога Изюм-Барвенково.
«Сейчас выделено 235 млн грн - идут ремонтные работы, которые до нового года должны быть завершены», - сообщил Василий Лесик.
Также, по данным директора ГП «Дороги Харьковщины» Игоря Турченко, проведен текущий ремонт участка на автомобильной дороге Изюм - Оскол протяженностью 1,35 км.
«В настоящее время проведен тендер на сумму 22,5 млн грн и определен победитель - ООО «ДРСУ №33» на продолжение работ по автодороге Изюм - Оскол до границы с Донецкой областью. Указанная дорога соединяет Донецкую и Харьковскую области», - сообщил Игорь Турченко.
Также, по его словам, сейчас проводятся работы по эксплуатационному содержанию на автодороге Студенок - Яремовка - Сухая Каменка. Планируется проведение работ указанной дороги в пределах села Яремовка текущим ремонтом отдельными участками за счет АО «Укргаздобыча», ориентировочная стоимость работ составит 50 млн грн.
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