01.10.2020 18:52

По Белгородскому спуску движение закрыто еще на месяц (Горсовет)

Запрет связан с продлением работ по замене участка теплотрассы.



//city.kharkov.ua

Движение транспорта по Белгородскому спуску, на участке от ул. Шевченко до пер. Синельникова, будет запрещено до 30 октября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением работ по замене участка теплотрассы.

Ранее движение планировалось открыть 30 сентября.

На этот период объезд закрытого участка осуществляется по прилегающим улицам.