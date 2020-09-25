25.09.2020 13:08

Харькове вводят оплату проезда в метро банковскими картами, – Игорь Терехов (ХГС)

Систему оплаты проезда в Харьковском метрополитене банковскими картами презентовали сегодня, 25 сентября, на станции метро «Госпром».



// city.kharkov.ua

Как сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, первый аппарат будет работать на станции метро «Госпром» в тестовом режиме.

«В течение полугода мы установим подобные аппараты на всех станциях. Пока планируется установливать по одному аппарату в одном вестибюле. Мы должны, прежде всего, думать об удобстве и не создавать очередей, особенно в час пик, а дальше будет отталкиваться от потребности», - отметил Игорь Терехов.

Первый вице-мэр сообщил, что пока систему запустят только в метро, а в дальнейшем, возможно, и в наземном электротранспорте.

Старший директор «VISA» по стратегическим партнерствам и финтеху в СНГ и Юго-Восточной Европе Евгений Лисняк отметил, что оплату проезда банковскими картами внедрили в рамках расширения системы «E-ticket». Совместно с городским советом проект реализовали компания «VISA», компания-инвестор «Платежный центр» и АО «Ощадбанк», который обслуживает банковские транзакции. Средства из городского бюджета потрачены не были.

«Все началось в декабре, когда мы подписали с Харьковским городским советом меморандум, и за очень быстрый срок реализовали такую сложную систему. Харков слышит спрос граждан, и когда мы поговорили с городским головой Геннадией Кернесом и первым вице-мэром, то приняли решение внедрить такую технологию здесь. Искренне благодарен городской власти, Департаменту цифровой трансформации и всем участникам проекта», - отметил Евгений Лисняк.

Как сообщила руководитель Харьковского областного управления АО «Ощадбанк» Оксана Сороколита, для оплаты проезда пассажиру достаточно приложить к терминалу банковскую платежную карту или мобильный телефон, который поддерживает «Apple Pay», «Google Pay», и другие NFC-устройства и дождаться звукового и светового сигнала. Она отметила, что комиссия при оплате не начисляется.

«Ощаданк» имеет серьезный опыт внедрения бесконтактных платежей в транспорте во всех уголках Украины. Такое транспортное решение - еще один элемент нашего «умного» города Харькова, поскольку упрощает проезд в метрополитене и уменьшает количество наличных средств. Со своей стороны мы всегда готовы поддерживать такие инновационные проекты для любимого города», - подчеркнула во время презентации Оксана Сороколита.