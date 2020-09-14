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14.09.2020  11:17   

На Полтавському Шляху ремонтують дорогу (ВІДЕО)

Дорожнє покриття по вул. Полтавський Шлях, на ділянці від вул. Холодногірської до автостанції «Холодна Гора», ремонтують бригади КП «Шляхрембуд».


// city.kharkov.ua

Як повідомив майстер підприємства Михайло Микитчук, у зв'язку з великим транспортним потоком на даному об'єкті було сильно пошкоджено асфальтне покриття, і прийнято рішення провести капітальний ремонт дороги аж до її заснування. Всього в ході робіт планується відновити понад 2 тис. кв. м проїжджої частини і укласти 400 т асфальту, в тому числі 100 т нижнього шару і 300 т верхнього.

«На початку реконструкції було зрізано понад 30 см асфальтобетону, ми дійшли до основи дороги, висипали близько 25 см щебеню і поклали нижній шар асфальтобетону. Для посилення була покладена сітка зі скловолокна, а зверху неї поклали ще два шари асфальтобетону. Рух транспорту на даній ділянці було обмежено», - зазначив майстер.

На період реконструкції рух транспорту здійснюється вільною від проведення робіт смугою.

За словами Михайла Микитчука, крім вул. Полтавський Шлях, комунальники реконструюють вул. Тернопільську, де планується відновити близько 3 тис. кв. м дороги. У найближчих планах підприємства - капітальний ремонт вул. Петра Свинаренка та вул. Івана Каркача.

Источник:   ХМР
 Тэги:  дорога, ремонт, харьков
 
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