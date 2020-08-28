28.08.2020 10:46

На пассажиров харьковской подземки составили 46 протоколов за нарушение карантина

В августе специалисты проверили 20 субъектов, осуществляющих перевозки пассажиров и четыре станции метрополитена.



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августе специалисты проверили соблюдение карантинных требований на 20 субъектах, осуществляющих перевозки пассажиров, и на станциях метрополитена "Университет", "Госпром", "Исторический музей" и "Площадь Конституции", сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области .

Во время проверки станций метро на пассажиров оформлено 46 протоколов по фактам нарушений санитарных норм. Нарушители находились на станциях без масок или респираторов. Среди пассажиров также проводилась разъяснительная работа.

По результатам проверки перевозчикам предоставили предложения по соблюдению противоэпидемических мероприятий.