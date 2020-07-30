30.07.2020 16:37

У п'ятницю на проспекті Ювілейному закривається рух транспорту

Рух транспорту буде заборонено з 8:00 до 20:00 31 липня 2020 року.



//city.kharkov.ua

Рух транспорту по пр. Ювілейному, на ділянці від пр. Тракторобудівників до Салтівського шосе при русі у бік вул. Медичної, буде заборонено з 8:00 до 20:00 31 липня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з капітальним ремонтом проспекту. Для об'їзду закритої ділянки буде організовано двосторонній рух транспорту по смузі зустрічного напрямку.

З 8:00 до 20:00 1 серпня буде заборонено рух транспорту на перехресті пр. Тракторобудівників - пр. Ювілейний. Об’їзд закритої ділянки буде організовано прилеглими вулицями: Гвардійців Широнінців, Василя Стуса, Познанською, Салтівським шосе та ін.

Автобуси з 8:00 до 20:00 1 серпня об’їжджатимуть закриту ділянки наступним чином:

№6е: - пр. Тракторобудівників – вул. Василя Стуса - вул. Гвардійців Широнінців - пр. Ювілейний і далі за маршрутом;

№10е: - пр. Ювілейний – вул. Гвардійців Широнінців – Салтівське шосе – вул. Медична і далі за маршрутом;

№38е: - пр. Ювілейний – вул. Гвардійців Широнінців – Салтівське шосе і далі за маршрутом;

№49е: - пр. Тракторобудівників – вул. Василя Стуса - вул. Гвардійців Широнінців – Салтівське шосе і далі за маршрутом;

№121е, 137е: – пр. Тракторобудівників - Салтівське шосе – вул. Гвардійців Широнінців - пр. Ювілейний і далі за маршрутом;

№204е: - пр. Тракторобудівників – вул. Василя Стуса - вул. Гвардійців Широнінців - Салтівське шосе - пр. Тракторобудівників і далі за маршрутом;

№215е: - пр. Ювілейний (602 м/р) – Салтівське шосе – вул. Гвардійців Широнінців - вул. Василя Стуса - пр. Тракторобудівників і далі за маршрутом;

№263е: - пр. Ювілейний (602 м/р) – Салтівське шосе – вул. Гвардійців Широнінців і далі за маршрутом;

№281е: - пр. Ювілейний – вул. Гвардійців Широнінців - Салтівське шосе – вул. Амосова і далі за маршрутом.

Крім того, з 9:00 до 20:00 31 липня та з 8:00 до 20:00 1 серпня буде заборонено рух тролейбусів по пр. Ювілейному, від вул. Гвардійців Широнінців до розворотного кола «602 м/р».

Тож тролейбуси курсуватимуть наступним чином:

№19: розворотне коло «Вул. Одеська» - пр. Героїв Сталінграда - пр. Льва Ландау - пр. Ювілейний - розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова»;

№20: не курсує;

№24: розворотне коло «С. м. «Академіка Барабашова» - пр. Ювілейний - вул. Гвардійців Широнінців - розворотне коло «Північна Салтівка».