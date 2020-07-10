На Комунальному шляхопроводі на два дня обмежується рух транспорту

Рух транспорту на спусках та підйомах на Комунальному шляхопроводі буде обмежений з 9:00 до 17:00 13 та 14 липня.
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з проведенням фрезерування асфальтобетонного покриття проїжджої частини.
На цей період рух транспорту здійснюватиметься вільною від робіт смугою.
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