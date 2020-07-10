10.07.2020 14:27

На Комунальному шляхопроводі на два дня обмежується рух транспорту

Рух транспорту на спусках та підйомах на Комунальному шляхопроводі буде обмежений з 9:00 до 17:00 13 та 14 липня.



// city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з проведенням фрезерування асфальтобетонного покриття проїжджої частини.



На цей період рух транспорту здійснюватиметься вільною від робіт смугою.